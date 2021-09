Nog 194 coronapatiënten op intensive cares

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met Covid-19 op de ic’s liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal liggen er vrijdag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

De ic’s verzorgen vrijdag 8 patiënten minder dan een etmaal eerder. Er werden 10 nieuwe ernstig zieke mensen met Covid-19 op een intensive care opgenomen. Dat er per saldo minder mensen met corona een ic-bed bezet houden dan een dag geleden, komt omdat er meer mensen de afdeling mochten verlaten of overleden dan er nieuw werden opgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 372 coronapatiënten, zes minder dan een dag eerder. De klinieken namen afgelopen etmaal 51 nieuwe mensen met Covid-19 onder hun hoede.