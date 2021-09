OMT-leden: geen handhaving coronapas is geen versoepelingen

Viroloog Marion Koopmans en ic-arts Diederik Gommers van het Outbreak Management Team (OMT) willen dat er geen versoepelingen van de coronaregels komen als burgemeesters en ondernemers niet van plan zijn om streng te gaan handhaven op de coronapas. In gesprek met Tijs van den Brink bij de podcast Virusfeiten (EO) waarschuwen ze voor een nieuwe coronagolf. Koopmans zegt dat het de verkeerde kant op kan gaan met het aantal coronabesmettingen als de coronapas niet wordt gecontroleerd.

“De coronamaatregelen zijn alleen versoepeld, omdat er gebruik moet worden gemaakt van de coronapas, anders was dat niet gebeurd”, aldus Koopmans. “Als de intentie is dat we het gaan doen en het gaat af en toe mis, dan is het prima. Maar nu wordt meteen gezegd dat ze wel doorgaan met de versoepelingen, maar niet met de pas.”

“Dit kan eigenlijk echt niet”, aldus de voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen Diederik Gommers. “Als expert geef je een advies. En dan zeggen de burgemeesters, we gaan het niet doen, maar we gaan wel door met de versoepelingen.” Gommers zegt dat er geen versoepelingen waren gekomen zonder coronapas. De arts wil op tijd waarschuwen. “Ik wil dat er ook in januari nog ic-bedden zijn voor spoedgevallen.”

Gommers en Koopmans zeggen tegen Van den Brink dat ze een ander advies hadden gegeven als ze hadden geweten dat er niet gehandhaafd zou gaan worden. Een aantal burgemeesters heeft al gezegd niet streng te gaan handhaven op het gebruik van de coronapas bij horeca. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het loslaten van de afstandsmaatregelen in caf├ęs of restaurants.