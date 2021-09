Piets weerbericht: Nog boven normaal

De temperaturen lagen de afgelopen week over het algemeen boven wat normaal is voor de tijd van het jaar. Dit weekend is het met name morgen warmer dan normaal. Ik verwacht morgen in het noorden maximumtemperaturen van rond 20 graden (normaal rond 18 of 18,5 graden). In het midden en oosten temperaturen van rond 21 graden (normaal rond 19 graden). In het zuiden van ons land gaan de temperaturen morgen rond 22 graden uitkomen (normaal ook rond 19 graden). De grootste afwijking is in het zuidwesten te vinden met morgen maximumtemperaturen van 22 graden en normaal rond 18 graden.

Opvallend zijn de temperaturen voor gebieden rond Amsterdam en Rotterdam met de bijbehorende kustgebieden. Zo kan de temperatuur morgen in Hoek van Holland oplopen naar 23 graden met normalen rond 19 graden. Amsterdam, Rotterdam en Valkenburg (ZH) komen rond de 22 graden met ook bijna 19 graden als normaal geldende maximumtemperatuur. Zondag verwacht ik maximumtemperaturen van rond 18 of 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden en zuidwesten.

Piet Paulusma