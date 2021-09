Rutte noemt vertrek Bijleveld ‘bijzonder spijtig’

Demissionair premier Mark Rutte vindt het “bijzonder spijtig” dat Ank Bijleveld aftreedt als minister van Defensie. Hij zegt haar keuze tegelijkertijd wel te respecteren.

Bijleveld trad af, uiteindelijk, naar aanleiding van een motie van afkeuring van de Tweede Kamer. In eerste instantie volgde ze niet het voorbeeld van minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, die donderdagavond al vanwege een zelfde soort motie besloot op te stappen.

Volgens Rutte was Bijleveld iemand met “een enorme hoop bestuurlijke ervaring” en was ze “als een vis in het water” op het ministerie van Defensie. Ze bracht volgens hem “een hoop bestuurlijke ervaring” mee naar het ministerie.

De demissionair premier vindt het een “zware tik” dat na Kaag nu met Bijleveld opnieuw een goed ingewerkt bewindspersoon vertrekt. Het is volgens hem zaak zo snel mogelijk vervangers voor hen te vinden, zodat de afhandeling van de crisis in Afghanistan door kan gaan. Of daarover dit weekend al besluiten vallen, kon hij nog niet zeggen.

Rutte wil zich niet verder uitlaten wat het aftreden van Kaag en Bijleveld betekent voor de verhoudingen binnen het kabinet of in de formatie. Coalitiepartij ChristenUnie hielp de moties aan een meerderheid. Volgens de demissionair premier is het aan iedereen in het kabinet om de verhoudingen intern goed te houden. Daarover is vrijdag tijdens de ministerraad “heel openhartig” gesproken. Rutte denkt dat iedereen in het kabinet de verantwoordelijkheid daarvoor ook voelt.