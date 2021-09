Twee doden bij steekincident Almelo, verdachte gewond

Bij het steekincident vrijdag in het Overijsselse Almelo zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer raakte gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden, die eveneens gewond is geraakt.

De steekpartij vond plaats aan de M. Th. Steynstraat. Eerder vrijdagochtend riep de politie mensen op niet naar die locatie te komen. De politie meldde “met veel collega‚Äôs” bij een steekincident te zijn in die straat, en vanwege het incident te hebben geschoten. “De situatie is daar op dit moment nog niet veilig. Kom dus niet naar deze locatie”, schreef de politie op Twitter.

Korte tijd later liet de politie weten dat een arrestatieteam een persoon had aangehouden. Met die arrestatie kwam de situatie volgens de politie onder controle.

Op beelden die RTV Oost plaatste, is te zien dat een man met een kruisboog op een balkon van een flatwoning stond. De man heeft een ontbloot bovenlijf en loopt in een korte witte broek. Op de beelden lijkt ook een schot te horen te zijn en het lijkt erop dat de man een pijl afschiet.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De aangehouden persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident, waarbij dus twee mensen omkwamen en een derde gewond raakte, aldus een politiewoordvoerder. Het motief van de verdachte is nog onbekend. Ook waardoor de verdachte gewond is geraakt, kan de zegsman nog niet vertellen.

De straat is afgezet. Tientallen mensen staan rondom de afzetting. Aan beide kanten van de flatwoning is een balkon. Buurtbewoners vertellen dat vanaf beide kanten zou zijn geschoten.

Bij de mensen die er staan, lopen de emoties inmiddels hoog op. Mensen maken zich zorgen over familieleden die in aangrenzende flats wonen. Vragen aan aanwezige agenten leveren vooralsnog geen informatie op en bij de aanwezigen heerst onbegrip over het feit dat de politie vooralsnog niet kan vertellen wie de slachtoffers zijn.