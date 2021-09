Tweede Kamer wil strengere uitstootnormen voor Tata Steel

De Tweede Kamer vindt de milieunormen waar Tata Steel aan moet voldoen niet streng genoeg. Een meerderheid steunt een oproep van GroenLinks aan het demissionaire kabinet om maximaal de ruimte te benutten die Europese regelgeving biedt om de uitstoot van schadelijke stoffen verder aan banden te leggen.

Uit een recent RIVM-rapport kwam naar voren dat omwonenden van de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden blootgesteld worden aan hoge concentraties giftige stoffen. Toch voldeed het bedrijf altijd aan de voorwaarden die verbonden zijn aan zijn vergunningen. “Ook al voldoet Tata aan de vergunningen, toch is de gezondheidssituatie voor omwonenden dramatisch”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. “Het is daarom duidelijk dat de normen voor uitstoot waar Tata aan moet voldoen, niet streng genoeg zijn.”

Een deel van de Kamer wil dat Tata Steel gedwongen wordt zijn meest vervuilende installatie zo snel mogelijk te sluiten. Maar dat voorstel, dat ook ontraden werd door het demissionaire kabinet, kreeg geen meerderheid.

Tata Steel kwam eerder deze week met een plan om sneller te vergroenen dan tot dusver het plan was. Het bedrijf wil de komende jaren afstappen van het gebruik van steenkool bij de staalproductie, en daar uiteindelijk groene waterstof voor gaan gebruiken. Daar heeft het wel financiƫle steun bij nodig.

Een ruime Kamermeerderheid wil dat de overheid het bedrijf daarmee gaat helpen. Minister Stef Blok (Economische Zaken) beloofde eerder al dat hij met de Europese Commissie gaat bespreken welke vergroeningssubsidies binnen de kaders van de staatssteunregels vallen.