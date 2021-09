Urker (19) aangehouden bij onderzoek naar dragen nazi-uniformen

De politie heeft een 19-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Dat gebeurde bij het onderzoek naar de foto’s die op internet waren verschenen van jongeren gekleed in nazi-uniformen op straat in Urk, aldus de politie. De foto’s van de jongeren zijn afgelopen weekend genomen.

Op de foto’s zijn meerdere vuurwapens te zien. Daarop heeft de politie dinsdag in huizen van de betrokkenen naar wapens gezocht. In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De vermoedelijke eigenaar, de 19-jarige man uit Urk, is aangehouden. Het vuurwapen werd in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen voor wapenbezit niet uit.

De jongeren zouden zich in nazi-kleding hebben gestoken uit protest tegen de coronamaatregelen. Uit onderzoek is tot dusverre niet gebleken dat het om een coronaprotest ging, aldus de politie.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het dragen van nazi-uniformen op straat strafbaar is.