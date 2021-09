Woningmarkt blijft oververhit; ook prijzen recreatiewoningen stijgen hard

De woningmarkt is en blijft overspannen en het ziet ernaar uit dat dit voorlopig nog zo zal blijven, aldus Makelaarsland in een onderzoek onder meer dan duizend huizenbezitters. In augustus was driekwart van de uitgebrachte biedingen boven de vraagprijs. €20.000 tot €30.000 boven de vraagprijs? Het is allang geen uitzondering meer, maar eerder de regel. Ook op de markt voor recreatiewoningen stijgen de prijzen harder dan we gewend zijn.

Woningtekort aanpakken

Voor starters is de huidige woningcrisis een ramp. De huizen zijn te duur en er zijn simpelweg te weinig woningen. Steeds meer starters overwegen te emigreren. Er wordt al langer gewaarschuwd dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken. Uit bronnen blijkt dat het kabinet opnieuw 1 miljard euro extra wil uittrekken voor de snellere bouw van betaalbare woningen. Deze extra investering zou vermeld staan in de Prinsjesdagstukken.

Verbouwen

Door de stijging van de huizenprijzen, de lage rente en het krappe woningaanbod neemt het aantal verbouwingen al enkele jaren toe. Ook tijdens de coronacrisis is er flink verbouwd. Voor een verbouwing aan de voor- of zijkant van je huis zoals een dakkapel of een erker, heb je een vergunning nodig, waarvoor gemeenten bepaalde kosten rekenen. Of het nu gaat om Hexagon tegels plaatsen in de woonkamer of marmerlook tegels in de badkamer, het zijn vooral dertigers en veertigers die aan het verbouwen zijn.

Het is vaak deze groep mensen die verhuist naar een woning waar ze langere tijd wil blijven wonen en mogelijk een gezin wil stichten. In die tijd kiezen ze ervoor om hun badkamer en/of keuken te verbouwen of het woonoppervlak te vergroten, bijvoorbeeld in het geval van een gezinsuitbreiding. Dit is ook de doelgroep die sneller zal kiezen voor het verduurzamen van de koopwoning, wat weer een positieve impact heeft op de verkoopprijs. Het percentage verbouwingen neemt af naarmate consumenten ouder zijn, en is het laagst onder zeventigplussers.

Woonprotest

Er is veel gaande rondom de huidige woningcrisis. Het recente woonprotest in Amsterdam laat zien dat veel mensen klaar zijn met de huidige situatie en het beleid dat gevoerd wordt. Neem een stad als Rotterdam. Nergens in Nederland stegen de huizenprijzen zo hard als daar: maar liefst 91 procent in zeven jaar tijd. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 64 procent. Tel daarbij een op hol geslagen huurmarkt op. Met name jonge mensen zoals studenten voelen zich gedwongen om in een vakantiewoning te gaan wonen. Op 23 oktober vindt er een woonopstand in Rotterdam plaats.

Recreatiewoningmarkt

Ook op de markt van vakantie- en recreatiewoningen is een verschuiving zichtbaar. Net als op de koopwoningmarkt zijn particulieren op de recreatiewoningmarkt bereid om meer te betalen. Dit was tot een paar jaar geleden een zeldzaam iets. Tot 2016 ging slechts 2 procent van de woningen voor meer dan de vraagprijs weg. Tijdens de coronacrisis, waarin er veel vraag was naar vakantiewoningen, ging 1 op de 7 recreatiewoningen weg voor een prijs hoger dan de vraagprijs. Mede door de lage rente op de spaarrekening is een recreatiewoning al langer een interessant beleggingsobject. Doordat we de afgelopen tijd niet de grens over mochten, is de interesse in vakantie in eigen land gegroeid. En daarmee ook het bezitten van een eigen vakantiewoning.