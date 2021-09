Airborne Luchtlandingen op Ginkelse Heide bij Ede

Parachutisten springen zaterdag uit deels historische vliegtuigen om het begin van de Slag om Arnhem in september 1944 te herdenken. Tijdens de Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede worden de helden van Operatie Market Garden geëerd. Het programma duurt van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Meestal trekt de herdenking tienduizenden bezoekers, maar vanwege het coronavirus zijn maximaal 15.000 mensen welkom. Ook is de hei alleen per fiets of te voet bereikbaar, om verkeersdrukte op de weg langs de heidevelden te voorkomen. Mensen die naar de parachutisten willen kijken moeten vooraf een gratis ticket bestellen, zegt de gemeente. Verder wordt een livestream via Omroep Gelderland en social media gedeeld.

De 11 Luchtmobiele Brigade, gespecialiseerd in snelle inzetten vanuit de lucht, organiseert de luchtlandingen. De luchtlandingen op de Ginkelse Heide waren onderdeel van de geallieerde operatie Market Garden. Parachutisten en vliegtuigen met materieel landden met als doel de Rijnbrug in Arnhem te veroveren op de Duitsers. De operatie mislukte en de bevrijding van een groot deel van Nederland duurde nog tot mei 1945.

Burgemeester René Verhulst van Ede benadrukt het belang van de herdenking. “De geschiedenis van de Airborne Luchtlandingen hoort bij Ede. We moeten de geschiedenis van de jonge para’s die een sprong waagden in het onbekende blijven vertellen.”

In Ede is september de Airborne-maand. Naast de herdenking zijn er dan ook nog andere bijeenkomsten en concerten. Ook in Arnhem, Oosterbeek en Driel zijn herdenkingen. In Arnhem werd deze vrijdagavond gehouden bij de Eusebiuskerk en op het Airborneplein. In Driel vindt zaterdagmiddag een herdenking plaats bij het Polenmonument op het Polenplein. Op zondagochtend is de herdenking in Oosterbeek, op de Airborne begraafplaats.