Allereerste boek van Koot en Bie wordt na halve eeuw herdrukt

Lachen is gezond, het allereerste boek dat Kees van Kooten en Wim de Bie samen schreven, wordt binnenkort herdrukt. Dat heeft Van Kooten zaterdag bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Het boek werd ruim vijftig jaar geleden gedrukt in een oplage van 2500 exemplaren en werd nooit meer herdrukt.

Het boekje is een verzameling van losse verhalen en ideetjes, stelt Van Kooten. In de bundel komen al bepaalde thema’s en onderwerpen aan bod die in het latere werk van het duo veel succes oogstten, zoals de Klisjeemannetjes en Treitertrends.

Van Kooten en De Bie zijn recentelijk uitgeroepen tot het allerbeste duo uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Zeven van de negen juryleden zetten de twee op de eerste plek. Het Haagse cabaretduo maakte bijna dertig jaar programma’s voor de VPRO, zoals Het Simplisties Verbond, Keek op de Week en Krasse Knarren. Behalve tv-programma’s maakte het duo ook een aantal langspeelplaten met sketches.