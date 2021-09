Hoekstra: VVD, D66 en CDA moeten allemaal een beetje inschikken

CDA-leider Wopke Hoekstra is er “op gebrand om te kijken of we dit weekend stappen kunnen zetten”. Dat zegt hij voorafgaand aan twee dagen aan formatieoverleggen met informateur Johan Remkes en de leiders van VVD en D66. De politieke kopstukken zelf zijn een halfjaar na de verkiezingen ongeduldig, maar datzelfde geldt voor de meeste Nederlanders, aldus Hoekstra. “En dat vraagt van ons allemaal een beetje inschikken. Dat vraagt ook van ons allemaal verantwoordelijkheid te nemen.”

D66-leider Sigrid Kaag en CDA’er Ank Bijleveld legden week hun ministerschap neerlegden wegens de crisis in Afghanistan. “Natuurlijk doet dat wat met de dynamiek in het kabinet”, zegt Hoekstra. “En het doet ook wat in de dynamiek in de partijen.” Zo blijkt dat Bijleveld niet van te voren was ingelicht dat Kaag haar ontslag bekend zou maken in de Kamer. Maar de formatie duurt nu al zo lang dat de partijleiders volgens Hoekstra “ook even onze eigen gevoelens en emoties aan de kant moeten zetten en nu moeten kijken wat we wél kunnen doen met z’n drieën”.

Hoewel de CDA-voorman optimistisch aan het formatieweekend begint, is hij tegelijkertijd ook voorzichtig. “Ik heb vaker gedacht de afgelopen weken en maanden dat we heel dicht bij een beslissend moment zaten”, zegt Hoekstra over de moeizame formatie.