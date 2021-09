Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen, is de afgelopen 24 uur wat afgenomen. Er liggen zaterdag in totaal 551 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 15 minder meer dan vrijdag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen nu 359 coronapatiënten, 13 minder dan vrijdag. Op de ic’s liggen 192 ernstig zieke coronapatiënten, 2 minder dan een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden op de ic’s 6 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 50 mensen opgenomen. Eerder gaf het LCPS aan dat de instroom van coronapatiënten stabiel is en dat dit de komende tijd waarschijnlijk zo blijft met mogelijk een kleine daling.