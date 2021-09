Kaag: demissionair kabinet loopt op laatste benen

Het demissionaire kabinet kan wat D66-leider Sigrid Kaag betreft niet te lang meer aanblijven. “Ik denk dat het duidelijk is, met de demissionaire status van het kabinet, dat ze op hun laatste eindjes lopen”, aldus de D66’er voorafgaand aan lange formatiegesprekken met VVD-leider Mark Rutte en Wopke Hoekstra (CDA). Kaag stopte deze week als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. “Het zijn nieuwe politieke realiteiten”, zei ze daarover.

De urgentie om snel tot een nieuwe coalitie te komen is gegroeid doordat het demissionaire kabinet de afgelopen dagen opnieuw twee bewindspersonen verloor, volgens Kaag. “Haast is een overbodig woord geworden.”

Dit weekend is de D66-leider samen met informateur Johan Remkes op het landgoed de Zwaluwenberg om over de formatie van een minderheidskabinet te praten met Rutte en Hoekstra. De drie partijleiders hebben ook hun secondanten meegenomen. “Het is wel een belangrijk weekend”, zegt Kaag, die over de “grote uitdagingen” wil praten. Ze waagt zich nog niet aan voorspellingen over dit weekend. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”, wil ze daarover alleen kwijt.