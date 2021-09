Rutte hoopt dat formatieweekend ‘zicht op een doorbraak’ brengt

VVD-leider Mark Rutte hoopt dat het weekend met informateur Johan Remkes, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-voorman Wopke Hoekstra “zicht op een doorbraak” brengt. Het “zou al helemaal mooi zijn” als er dit weekend al een keerpunt komt, denkt Rutte. “Maar kan je vrij snel na het weekend een doorbraak bereiken? Dat hoop ik te zien.”

Kaag, Hoekstra en Rutte komen, samen met hun secondanten, bijeen na een crisisweek waarin Kaag zelf en Ank Bijleveld (CDA) als minister opstapten. “Ik kan niet inschatten wat dat betekent voor de formatie. Dat gaan we zien”, zegt Rutte daarover.

De afgelopen week heeft er wel voor gezorgd dat veel betrokkenen nog meer urgentie voelen om eindelijk stappen te zetten in de formatie, een halfjaar na de verkiezingen. “Iedereen beschouwt het echt als belangrijk dat er snel een kabinet komt”, zegt Rutte.

De partijleiders spreken op landgoed de Zwaluwenberg met Remkes eerst over de inhoud, bezweert de informateur zelf. Maar volgens Remkes’ voorganger, MariĆ«tte Hamer, is de inhoud niet het probleem, maar de persoonlijke verhoudingen. De onderlinge relatie tussen Rutte en Kaag is “een heel stuk beter”, zegt Rutte desgevraagd. Vooral de afgelopen tien dagen loopt het contact soepeler. Dat volgt op “wat gedoe in de afgelopen weken”.

Naar verluidt boterde het zeer slecht tussen de twee liberale partijleiders. In een lezing haalde Kaag bijna twee weken geleden nog eens hard uit naar Rutte en diens “regelen en ritsen zonder visie”.