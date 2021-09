Tweede Kamerlid Van Haga spant kort geding aan tegen LinkedIn

Het Tweede Kamerlid Wybren van Haga spant een kort geding aan tegen LinkedIn. Van Haga raakte eind vorig jaar zijn LinkedIn-profiel kwijt na een aantal kritische berichten over het coronabeleid van de Nederlandse overheid. In het kort geding, dat woensdag dient bij de rechtbank in Haarlem, eist de politicus dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk.

Volgens Van Haga zou zijn account zijn verwijderd omdat hij onder meer had gesteld dat mondkapjes niet helpen en dat de coronamaatregelen niet proportioneel zijn. Bij zijn verklaring over het nut van mondkapjes baseerde hij zich naar eigen zeggen op informatie van het RIVM.

“Het is toch heel raar dat grote techbedrijven bepalen wat je mag vinden. Ik heb weleens kritiek gepost over het coronabeleid, het is dan ontzettend vervelend dat dit van LinkedIn niet mag. Het is toch een heel groot platform, waar politici handig gebruik van kunnen maken om contacten te onderhouden en te discussiëren met voor- en tegenstanders.”

Van Haga vindt dat hij zijn mening mag delen op sociale media zolang hij de wet maar niet overtreedt. “Het is heel raar dat LinkedIn bepaalt wat waar is en wat niet. We kunnen daar toch van mening over verschillen? Ik had geloof ik tienduizend volgers, waarmee ik over en weer kon discussiëren. Dat waren leuke discussies met onder anderen artsen over bijvoorbeeld het nut van het dragen van mondkapjes. Ik vond zulke discussies met allerlei experts nuttig voor de waarheidsvinding. Dan is het plegen van censuur ontzettend schadelijk. Ik vind die censuur snoeihard en subjectief.”

Van Haga probeerde eerder een kort geding tegen YouTube aan te spannen, nadat YouTube een video van het Kamerlid had verwijderd. Het betrof een video waarin Van Haga tijdens een technische briefing met Jaap van Dissel van het RIVM een vraag stelde over de infectiecijfers en een vergelijking met de griep maakte. “Enkele dagen voor het kort geding plaatste YouTube het filmpje van deze openbare zitting terug, wellicht door voortschrijdend inzicht.”

Afgelopen week verloor Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, een rechtszaak tegen YouTube. De rechtbank bepaalde dat YouTube twee verwijderde video’s waarin Baudet over de coronacrisis spreekt, niet terug hoeft te plaatsen.

Vorig jaar augustus blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van Maurice de Hond. De opiniepeiler had op LinkedIn en andere sociale media onder meer links naar stukken op zijn website geplaatst waarin hij kritiek uitte op het coronabeleid van het kabinet.