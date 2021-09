Herdenking op Airborne begraafplaats Oosterbeek weer besloten

Op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek liggen meer dan 1750 geallieerde militairen begraven, die zijn gesneuveld tijdens de Slag om Arnhem. Zondag worden zij traditiegetrouw herdacht, dit jaar voor de 77e keer. Vanwege corona is dat ook dit jaar in besloten kring.

De Slag om Arnhem in september 1944 maakte deel uit van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De operatie stokte toen de geallieerden de brug over de Rijn bij Arnhem niet in handen konden krijgen. De operatie wordt dezer dagen overal in het voormalige frontgebied herdacht.

Rond de herdenking gaan de toegangswegen naar de begraafplaats dicht. Na afloop van de dienst mag iedereen bloemen neerleggen en herdenken. Om de dienst toch te kunnen volgen, zorgt Omroep Gelderland voor een livestream.

Op de besloten bijeenkomst zijn naar verwachting vertegenwoordigers aanwezig van de ambassades van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Polen, Canada en de Verenigde Staten, maar ook de burgemeesters van alle Airborne-gemeenten en de commissaris van de Koning van Gelderland.

De strijdkrachten worden vertegenwoordigd door de commandanten van het Britse Parachute Regiment, de Poolse Airborne Brigade, de Nederlandse 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Commando Troepen.