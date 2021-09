Hoekstra: gematigd optimistisch na formatieweekend met Remkes

CDA-leider Wopke Hoekstra is “gematigd optimistisch” over de zoektocht naar een minderheidsvariant na een weekend met de formatiekopstukken op een Hilversums landgoed. Hij sprak met VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en informateur Johan Remkes over een minderheidskabinet uit een combinatie van de drie partijen. “Zoveel smaken zijn er natuurlijk niet over”, zegt Hoekstra hierover.

Eerder zei Hoekstra al dat zijn partij verantwoordelijkheid wil nemen. “Ik vind ook dat wij als CDA, maar wij eigenlijk allemaal, de verplichting hebben de opties die er over zijn te onderzoeken.” Dat betekent overigens niet dat de partijen sowieso met zijn drie├źn gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. Er is nog meer tijd nodig, zeggen de partijleiders.

Toch waren het volgens informateur Johan Remkes “uitstekende gesprekken” die hij dit weekeinde voerde met de partijleiders. Dat de drie partijen tot een samenwerking kunnen komen, is “zeker” mogelijk, denkt de informateur.

Kaag denkt dat het overleg van dit weekeinde een “goede basis” heeft gelegd voor verdere gesprekken. “Ik denk dat het kan”, zegt Rutte over het vormen van een minderheidskabinet uit deze partijen. Er moet wel nog overlegd worden over de “precieze vorm en de voorwaarden”.