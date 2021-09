Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag in totaal 559 mensen met een coronabesmetting. Dat zijn er iets meer dan zaterdag toen er 551 patiënten in het ziekenhuis lagen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen 195 ernstig zieke coronapatiënten, 3 meer dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen worden 364 mensen met corona behandeld, 5 meer dan een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden 8 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de ic’s. De verpleegafdelingen van de ziekenhuizen namen 32 nieuwe coronapatiënten op.

Het LCPS heeft de instroom van nieuwe coronapatiënten de afgelopen week zien dalen, zowel op de ic’s als op de verpleegafdelingen. De bezetting op de ic bleef min of meer stabiel, en die op de verpleegafdelingen is de afgelopen dagen gedaald. “We verwachten dat het de komende dagen stabiel blijft met mogelijk een verdere daling”, aldus het LCPS in een toelichting.