Ploumen (PvdA): weer uitstel formatiegesprekken is idioot

PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen noemt het “idioot” dat de gesprekken over de formatie zondag of maandag over een week weer verdergaan. “We zitten een half jaar na de verkiezingen. Ze hebben twee dagen bij elkaar gezeten en er is nog geen seconde écht onderhandeld. En nu moeten we dus weer een week wachten.”

Informateur Johan Remkes zei zondagmiddag dat het dit weekend nog niet is gelukt om tot een doorbraak in de formatie te komen. De gebeurtenissen van afgelopen week hebben volgens hem “complicerend” gewerkt in de formatie. Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) stapten respectievelijk donderdag en vrijdag op na aangenomen moties van afkeuring. De moties die het handelen van Bijleveld en van het hele kabinet afkeurden, werden ingediend door de PvdA.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het uitstel “onverstandig”. Beide politici zeiden dat in het tv-programma Buitenhof. Klaver hoort wel “iets positiefs”, namelijk dat de VVD, D66 en het CDA bredere steun gaan zoeken in aanloop naar de algemene politieke beschouwingen van aankomende week. Volgens de GroenLinks-leider is “de hele politieke situatie nu onverantwoord” omdat er al zo lang een demissionair kabinet zit. Hij vindt dat de formatiekopstukken zich over de verzuurde verhoudingen moeten heen zetten.

Ploumen zou het “gênant” vinden als het tot nieuwe verkiezingen komt. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van de partijen die nu aan tafel zitten om de verschillen te beslechten. Klaver roept hen op zich over de persoonlijke vetes heen te zetten.

Klaver en Ploumen waren eerder nog in beeld voor een mogelijke meerderheidscoalitie, maar dat mislukte. VVD en CDA wilden niet met zowel de PvdA als GroenLinks in een coalitie. Klaver en Ploumen waren achteraf verbolgen dat volgens hen niet over de inhoud is gesproken, maar alleen over de vraag wie met wie al dan niet wil regeren.