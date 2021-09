Storing bij Thuisbezorgd: restaurants kregen orders niet binnen

Maaltijdbezorgingsbedrijf Thuisbezorgd.nl kampte zondagavond met een storing. Klanten konden via de website nog wel eten bestellen en betalen, maar de aangesloten restaurants kregen de bestellingen niet binnen. Inmiddels is de storing verholpen, laat een woordvoerder van Thuisbezorgd.nl weten.

“Er is inderdaad een kortstondig probleem geweest waardoor een deel van de verbindingen naar aangesloten restaurants is uitgevallen. We vinden het natuurlijk erg vervelend voor de getroffen klanten”, aldus de woordvoerder.

Rond 18.00 uur kreeg de bestelwebsite via Twitter de eerste berichten binnen van klanten die op hun eten zaten te wachten terwijl er niks onderweg was, of restauranteigenaars die geen bestellingen binnen kregen. Ook zou de klantenservice moeilijk bereikbaar zijn.

De bestelwebsite biedt excuses aan en zegt ervoor te gaan zorgen dat gedupeerde klanten hun geld terug krijgen, plus een compensatie voor de overlast.