Via TUI ongeveer 200 Nederlanders op La Palma, niet in gevaar

Op het Spaanse Canarische eiland La Palma is zondagmiddag een vulkaan uitgebarsten, meerdere mensen moesten worden geëvacueerd. Via reisbureau TUI zijn er ongeveer tweehonderd op het eiland, maar zij zijn niet in gevaar, aldus een woordvoerster van de reisorganisatie zondagavond.

Eerder werd melding gemaakt van een toestel met Nederlanders vanuit Amsterdam dat door de rook niet kon landen, maar “de piloot heeft een extra check gedaan op de lucht- en airportcondities en is vervolgens veilig geland”, aldus de zegsvrouw.

Namens TUI zegt ze dat de situatie ter plaatse nauwgezet gevolgd wordt. “We nemen actie waar nodig om de veiligheid van onze gasten zeker te stellen.”

Door de uitbarsting van de de Cumbre Vieja-vulkaan verspreiden zich rook, as en lava vanuit het zuiden van het eiland.