Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen heel licht gestegen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is een fractie toegenomen. Het zijn er nu in totaal 565 volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn zes patiënten meer dan zondag.

Op de intensivecareafdelingen liggen 198 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 3 meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 367 mensen met corona behandeld. Ook dat is een toename van 3 ten opzichte van zondag.

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten nam de afgelopen weken af. Twee weken geleden ging het in totaal nog om zo’n 680 patiënten.

De instroom van nieuwe patiënten op verpleegafdelingen was de laatste 24 uur relatief laag: er kwamen 30 mensen binnen. Dat is het laagste aantal sinds 14 juli. Op ic’s waren 11 nieuwe opnames. Dit aantal schommelde in de afgelopen week tussen de 6 en de 15.