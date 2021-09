Julio Poch wil hogere schadevergoeding van Grapperhaus

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkentelijk voor de tegemoetkoming van 700.000 euro voor de acht jaar dat hij in Argentinië onterecht in de cel heeft gezeten. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Die benadrukt wel dat het bedrag niet toereikend is voor de advocaatkosten en de opgelopen schulden in die periode. “Omdat het besluit van de minister onherroepelijk is, hopen we daarom nu op een aanvullend besluit”, aldus Knoops.

Poch zat in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten in Argentinië ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Het bedrag is voor een deel gebaseerd op de jaren dat de oud-piloot onterecht heeft vastgezeten, het andere deel betreft een vergoeding voor zijn advocaatkosten. “Niet alleen mijn kantoor heeft hem bijgestaan, ook een advocaat in Argentinië en een in Spanje waar Poch destijds werd aangehouden.” Knoops rekent voor dat van het totaalbedrag hooguit 135.000 euro overblijft om de advocaten van te betalen. “Het zou moreel niet juist zijn als mijn cliënt de dagvergoeding voor elke onterechte dag in de cel zou moeten aanwenden om dat te doen.”

Knoops zei verrast te zijn dat het bedrag van de tegemoetkoming maandag bekend werd gemaakt. “We hadden eigenlijk verwacht dat het vertrouwelijk zou blijven tot na een gesprek dat Poch nog met de minister zal hebben.”

Grapperhaus heeft van de advocaat in juni “een tot de eurocent gespecificeerd” overzicht ontvangen van de kosten die Poch heeft moeten maken. “Nogmaals, hij is de minister zeer erkentelijk voor het besluit, maar hoopt op een heroverweging omwille van de gemaakte, hoge kosten. Het zou jammer zijn als hij voor het restantbedrag alsnog naar de civiele rechter moet, terwijl de Tweede Kamer er juist op heeft aangedrongen dat Poch een nieuwe rechtsgang bespaard blijft, na alles wat hij heeft door moeten maken.”

Het kabinet was aanvankelijk niet van plan om Poch een vergoeding te betalen, maar kwam daar in een Kamerdebat op terug. In 2009 werd Poch in Spanje aangehouden dankzij medewerking van de Nederlandse staat.