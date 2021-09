Links blok wil niet met VVD’er Hermans praten over begroting

PvdA en GroenLinks willen niet met VVD’er Sophie Hermans onderhandelen over aanpassingen van de begroting voor volgend jaar. “Als de VVD wil onderhandelen dan kan dat, dan moeten ze ons uitnodigen voor de formatie”, liet Jesse Klaver (GroenLinks) maandag weten.

Dit weekend maakten VVD, CDA en D66 bekend dat Hermans namens hen gaat praten met beide linkse partijen en ChristenUnie over de begroting. Die wordt dinsdag gepresenteerd, maar Hermans zou moeten kijken of er met de drie partijen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpak van “grote vraagstukken”.

De PvdA en GroenLinks komen met eigen voorstellen om de begroting aan te passen, zei Klaver. “Wij willen voorkomen dat het een verloren jaar wordt, dat 2022. En daar lijkt het nu wel op met die falende formatie”, verklaarde fractievoorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA.

Beide partijleiders willen wel praten over begrotingsvoorstellen, maar dat moet dan gebeuren in de Tweede Kamer. Dat past volgens hen ook bij de “nieuwe bestuurscultuur waar we het met elkaar over hebben gehad”, zei Klaver. Nieuwe verkiezingen zien PvdA en GroenLinks niet zitten.

De twee linkse partijen werken bij de formatie nauw samen en willen alleen samen in een kabinet stappen. Dat wil D66 graag, maar VVD en CDA weigeren dit. Zij willen alleen met PvdA óf met GroenLinks onderhandelen over de formatie. Daardoor zijn de gesprekken over de formatie van een meerderheidskabinet vastgelopen. Informateur Johan Remkes probeert nu een minderheidscoalitie te formeren.