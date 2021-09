Minder dan 1400 coronagevallen, laagste aantal sinds 4 juli

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn slechts 1370 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 4 juli, ongeveer 2,5 maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.687 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 1955 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds begin juli, aan de start van de vierde golf. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt.

Amsterdam telde de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 82 mensen positief. In Den Haag kwamen 60 besmettingen aan het licht en in Utrecht 52. Daarna volgt Rotterdam met 42 positieve tests. Voor die stad is dat het laagste aantal sinds eind juni. In Amersfoort kregen 35 mensen te horen dat ze het virus onder de leden hebben.