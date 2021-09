Peiling: meer Nederlanders met weinig vertrouwen in de politiek

Een meerderheid van zes op de tien de Nederlanders heeft “weinig” of “heel weinig” vertrouwen in de politiek. Dat blijkt uit een enquête die de NOS door Ipsos liet uitvoeren onder 1993 kiesgerechtigden. Vorig jaar ging het volgens de omroep nog om vier op de tien Nederlanders die weinig vertrouwen hadden in Den Haag.

Uit de peiling blijkt dat met name de trage kabinetsformatie en het regeringsbeleid ten aanzien van de woningmarkt en de zorg verantwoordelijk zijn voor het dalende vertrouwen. Ook de kindertoeslagenaffaire, de corona-aanpak en het klimaatbeleid hadden volgens Ipsos een negatieve impact. Het zijn vooral mensen die op Forum voor Democratie, PVV, SP en JA21 stemmen die zeggen weinig geloof te hebben in Den Haag.

Behalve het vertrouwen, zijn ook de rapportcijfers voor de regering het afgelopen jaar gedaald. Het huidige demissionaire kabinet krijgt volgens de peiling een 4,9. Ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart was dat nog een 6. Ook het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte is gedaald, aldus Ipsos. Minder dan de helft vindt dat Rutte de coronacrisis goed afhandelt. In 2020 was dat nog twee derde.

De bij het CDA opgestapte Pieter Omtzigt komt bij Ipsos uit de bus als de meest gewaardeerde politicus met het cijfer 7,0. Politieke nieuwkomers Laurens Dassen (Volt) en Caroline van der Plas (BBB) volgen met beiden een 6,0.