Piets weerbericht: Van bijna grondvorst naar nazomer en herfst

Het wordt een week met snelle wisselingen van de komende nacht bijna grondvorst naar een volle nazomer woensdag en de herfst op donderdag en vrijdag.

We kunnen ons vanavond en vannacht opmaken voor een snelle afkoeling. De komende nacht in het oosten plaatselijk 4 graden met aan de grond een temperatuur van 0,3 graden. Het zit tegen de grondvorst aan en het kan ook zomaar uitdraaien op wat lichte grondvorst.

Woensdag wordt met veel zon en 20 tot 22 graden een volle nazomerdag. Donderdag en vrijdag neemt de herfst het roer even over. Op beide dagen buiig weer met in de kustgebieden een krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen. Het weekend volgt een herstel van de nazomer met op beide dagen gemiddeld 20 graden. Alleen zaterdag in het noorden nog een paar buien.

Piet Paulusma