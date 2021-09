Ruim 15 jaar cel voor ‘Balie-Syriër’ voor terreurdeelname

‘Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden cel voor onder meer leidinggeven aan een terroristische organisatie in Syrië en het voorbereiden van terroristische misdrijven. A., die in 2017 ineens opdook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, zou in de periode 2011-2014 hebben verkeerd in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Er was een celstraf van 23 jaar tegen de 35-jarige A. geëist.

De rechtbank Rotterdam acht ook bewezen dat de broer van Aziz, Fatah, onder meer leiding heeft gegeven aan een terroristische organisatie. Hij moet elf jaar en negen maanden de cel in. Dat is hoger dan de tien jaar die geëist was. Volgens de rechtbank “profiteerde” Fatah van de hoge positie van zijn broer.

De broers zijn lange tijd afgeluisterd, onder meer thuis en in de auto. “Op basis van gesprekken die zij daar met elkaar en met anderen hebben gevoerd, op basis van getuigenverklaringen en op basis van onderzoek aan telefoons en computers komt de rechtbank nu tot een veroordeling”, motiveert de rechtbank. De advocaten van de broers zetten echter grote vraagtekens bij de waarde die aan deze gesprekken worden toegekend, omdat met name Fatah “grote verhalen” zou ophangen en een leugenaar zou zijn.

De broers, die al sinds eind 2018 in voorarrest zitten, hebben alle twee altijd iedere betrokkenheid ontkend. Ze waren niet aanwezig bij de uitspraak. De advocaat van Fatah liet direct na afloop van de uitspraak weten dat zijn cliënt in beroep zal gaan, de advocaat van Aziz vermoedt dat zijn cliënt hetzelfde zal doen maar gaat het vonnis eerst met hem bespreken.

Aziz werd door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkend tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS), in De Balie.

Aziz had zich volgens justitie in zijn nieuwe woonplaats Amsterdam “een hipster-imago” aangemeten en leefde het leven waarin “feesten en vrouwen” de boventoon voerden. Hij is de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.