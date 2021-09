Twee demonstraties aangemeld voor Prinsjesdag in Den Haag

Twee groepen hebben aan de gemeente Den Haag doorgegeven dat ze daar dinsdag, op Prinsjesdag, willen gaan demonstreren. Op het Plein, naast het Binnenhof, staat een protest gepland voor meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek. Bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer willen vertegenwoordigers van jongerenclubs demonstreren tegen het leenstelsel.

Naast deze twee aangemelde demonstraties is het ook mogelijk dat er groepen zijn die onaangekondigd in Den Haag opduiken. Zo verzamelden enkele tientallen mensen zich zondag bij station Den Haag Hollands Spoor om te demonstreren tegen de invoering van coronatoegangsbewijzen. Ze kregen uiteindelijk toestemming om, begeleid door politie, richting het gebouw van de Tweede Kamer te lopen.

Het centrum van Den Haag is dinsdag deels afgezet. Koning Willem-Alexander leest de Troonrede net als vorig jaar voor vanuit de Grote Kerk. Het gebied rond de kerk is afgesloten met hekken en schermen. Er is geen rijtoer met de Glazen Koets en na afloop is er geen balkonscène bij paleis Noordeinde.