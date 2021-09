Verdachte steekincident Almelo blijft langer vast

De 28-jarige man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het steekincident in Almelo afgelopen vrijdag, waarbij twee vrouwen om het leven kwamen, moet veertien dagen langer in hechtenis blijven. De rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo heeft maandagmiddag geoordeeld dat er voldoende redenen zijn om de man langer vast te houden.

Omdat de verdachte “buiten kennis is”, was hij zelf niet bij de voorgeleiding aanwezig. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij de dood van de twee vrouwen. Ook zou hij daarna met een kruisboog vanaf het balkon van zijn appartement hebben geschoten.

Bij het incident kwamen twee vrouwen uit Almelo, van 70 en 52 jaar, om het leven. Een 33-jarige vrouw uit de gemeente Rijssen raakte gewond. De politie kreeg een melding van een steekpartij aan de M. Th. Steynstraat. Toen de politie hier arriveerde, zagen ze de verdachte met een kruisboog op het balkon staan. Met de kruisboog is op omstanders geschoten. De verdachte raakte bij zijn aanhouding gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft bij het incident geschoten.

De verdachte zit in beperking. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.