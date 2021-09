Autoriteit Persoonsgegevens: niet genoeg budget uit nota

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is zeer ontevreden over het bedrag dat het demissionaire kabinet voor de organisatie uittrekt in de miljoenennota. De regering reserveert net als vorig jaar 25 miljoen, terwijl volgens de AP een budget van 100 miljoen nodig is. “Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren”, aldus voorzitter Aleid Wolfsen.

De AP houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens en waarschuwt dat onder het huidige budget er langere wachtlijsten dreigen te ontstaan voor slachtoffers van privacy-overtredingen, zowel voor burgers als bedrijven. Momenteel liggen er volgens AP zo’n 10.000 klachten op de plank. “Ook kunnen wij datalekken onvoldoende onderzoeken”, stelt Wolfsen. “En het toezicht op algoritmes komt door ons gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond, met alle risico’s van dien: discriminatie, uitsluiting en schending van de rechten van burgers.”

De organisatie geeft aan dat het beoogde budget van 100 miljoen vergelijkbaar is met dat van andere toezichthouders in Nederland. Bovendien geeft de regering met het besluit het budget niet te verhogen volgens de AP geen gehoor aan de Tweede Kamer, waarin dit jaar twee moties werden aangenomen om het toezichtsorgaan meer geld te geven.

“Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de tegenmacht, om drama’s als de Toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen”, aldus Wolfsen. “De AP is één van die tegenmachten. En die tegenmacht kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd.”