Basisscholen: kabinet doet niets tegen lerarentekort

Het demissionaire kabinet doet te weinig tegen het lerarentekort en voor gelijke kansen van scholieren. Dat zegt de PO-Raad, de organisatie van basisscholen, die wil dat er snel een nieuw kabinet komt.

De PO-Raad wil dat alle kinderen het recht krijgen om zestien uur in de week naar kinderopvang of naar naschoolse activiteiten te gaan. Dat moet ze helpen bij hun ontwikkeling. “Als een kind eenmaal een achterstand heeft als het naar de basisschool gaat is deze nog maar moeilijk in te halen”, aldus de raad.

Ook vraagt de organisatie dat het salaris van een leerkracht op een basisschool gelijk wordt getrokken met het loon van een docent op een middelbare school. Verder wil de raad dat het kabinet de kwaliteit van de schoolgebouwen verbetert, en daarbij niet alleen kijkt naar ventilatie. Om dat mogelijk te maken, zijn “structurele investeringen” nodig.

De VO-raad, de organisatie voor middelbare scholen, zegt dat de onderwijsbegroting “voor het onderwijs niets nieuws biedt”.