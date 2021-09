Den Haan: kabinet negeert belangen van helft volwassenen

Het demissionaire kabinet negeert in de miljoenennota de zeven miljoen Nederlanders boven de 50 jaar, de helft van de volwassenen, vindt Tweede Kamerlid Liane den Haan, die zich afsplitste van 50PLUS. Ze vindt dat “er helemaal niets in staat over goed ouder worden in Nederland, nu en in de toekomst. Dat is onbegrijpelijk”, laat ze weten in een reactie op de Prinsjesdagplannen. Den Haan spreekt daarom van “de Vergeten Miljoenen Nota”.

Ze laakt de in haar ogen beperkte visie van het kabinet over ouderen. “We moeten op álle terreinen rekening houden met het feit dat het aantal senioren snel toeneemt. Daarbij zijn ouderen overigens ook vaak de oplossing.” Ze denkt daarbij aan de woningmarkt. Als er voldoende seniorenwoningen worden gebouwd, komen er meer huizen vrij voor starters en jonge gezinnen, stelt ze. Ook vindt dat ze er meer moet worden gedaan om personeelskrapte op te vangen in onder meer de zorgsector, zeker omdat er veel mensen met pensioen gaan, ook in andere sectoren.

Ook noemt ze het “teleurstellend” dat de meeste ouderen er volgend jaar opnieuw niet op vooruitgaan. Juist vanaf 55 jaar en ouder neemt de financiële kwetsbaarheid toe, benadrukt ze.