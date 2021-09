Drukte in Haagse straten neemt toe, kort voor troonrede

Nadat er in de eerste uren van Prinsjesdag nauwelijks Oranjefans waren te zien, wordt het in het begin van de middag steeds drukker in de straten van Den Haag. Zo staan er veel mensen in het zonnetje bij de Passage, dat is op 200 meter van de Grote Kerk, waar koning Willem-Alexander de Troonrede zal uitspreken. Onder de mensen op straat zijn veel mensen met kinderen.

Ook zijn er veel politieagenten. Die manen het publiek door te lopen en niet te blijven staan. Vrijwel iedereen geeft daar gehoor aan, een enkele activiste uitgezonderd.

Net als vorig jaar spreekt de koning de troonrede in verband met de coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.