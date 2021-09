Forse daling van aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen week flink gedaald, net als het aantal ziekenhuisopnames. Ook het reproductiegetal ging fors omlaag, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg wel.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 13.347 meldingen van positieve tests. Dat is het laagste weekcijfer sinds begin juli, vlak voor de vierde golf. Vergeleken met de voorgaande week is het aantal nieuwe gevallen met 16,5 procent gedaald.

Scholen en kinderdagverblijven blijven een belangrijke plek waar mensen het virus oplopen. Jonge kinderen, van 5 tot en met 14 jaar, vormen daardoor nog altijd de grootste groep onder de positief getesten. Maar het aantal nieuwe gevallen daalt bij hen, net als onder de andere leeftijdsgroepen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde naar het laagste niveau sinds half juli. Bij 287 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 374 opnames en nog een week eerder 421. Van de 287 opgenomen coronapatiƫnten kwamen 66 op een intensive care terecht, tegen respectievelijk 80 en 94 in de weken ervoor.

Het RIVM registreerde verder 45 sterfgevallen door corona, tegen 35 in de week ervoor en 38 nog een week eerder. Het gaat vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Dat wil niet per se zeggen dat al deze 45 mensen in de vorige week zijn overleden. Meer dan tien coronadoden stierven al in augustus, maar hun overlijden is nu pas geregistreerd.

Het reproductiegetal daalde van 0,97 naar 0,91. Dat is het laagste niveau sinds eind juli. Een reproductiegetal van 0,91 betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld 91 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt zo’n 83 mensen aan, die het virus vervolgens overdragen aan zo’n 75 mensen. Bij elke stap wordt de groep nieuwe dragers iets kleiner. Hoe verder het getal zakt, hoe sneller het aantal besmettingen daalt, tot de epidemie uitdooft.

De GGD voerde vorige week iets minder coronatesten uit. Het aantal daalde van bijna 170.000 naar ruim 160.000. Het aantal positieve tests daalde echter sneller. Afgelopen week was 8 procent van alle testen bij de GGD-locaties positief. Dat is het laagste percentage sinds eind juni en begin juli. Als ook de toegangs- en reistesten worden meegerekend, was 4,3 procent van alle testen positief, tegen 5,1 procent in de week ervoor.