Joost Eerdmans van JA21 vindt de balans zoek in de begroting

De balans in de begroting van het kabinet is zoek, vindt Joost Eerdmans van JA21. Volgens hem wordt er veel te veel geld uitgegeven aan de aanpak van klimaatproblemen, terwijl er bijna niets staat over lastenverlichting. “We vinden het totaal niet in verhouding.”

“Het ging volgens mij voor de helft over duurzaamheid, klimaatverandering. En daar gaat dan – als ik het goed bereken – vijftig keer meer naartoe in deze begroting dan naar een punt als lastenverlichting. Terwijl de energierekening duurder wordt, de huren stijgen, de brandstof duurder is geworden en boodschappen duurder zijn geworden”, zei hij tegen de NOS.