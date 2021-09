Kabinet: baas mag thuiswerken straks onbelast vergoeden

Werkgevers mogen hun werknemers straks een kleine vergoeding geven zonder dat hierover belasting moet worden betaald. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag een plan om een maximale vergoeding van 2 euro per dag onbelast te laten. Daarmee worden zaken als de hogere energierekening, koffie, thee en toiletpapier deels vergoed.

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) geeft daarmee gehoor aan een oproep van ondernemersorganisaties. Het idee achter de thuiswerkvergoeding is dat ook na de coronacrisis meer mensen thuis zullen werken. Werkgevers maken hierover naar verwachting ook afspraken met werknemers. De vergoeding kan daarbij helpen.

Het voorstel is onderdeel van het Belastingplan, waarin de voorgenomen fiscale maatregelen voor het komende jaar uiteen worden gezet. Omdat het kabinet demissionair is, is het Belastingplan dit jaar “beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren”, zegt het verantwoordelijke ministerie van FinanciĆ«n.