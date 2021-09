Kamer wil van Remkes stand van zaken formatie weten

Een deel van de Tweede Kamer wil van informateur Johan Remkes weten wat de stand van zaken is rond de kabinetsformatie. Ze willen nog voor de Algemene Politieke Beschouwingen, die woensdag beginnen, een brief hierover van de informateur.

De brief is ondertekend door Lid Omtzigt, PvdA, SP, GroenLinks, BIJ1, Partij voor de Dieren en JA21. “Op dit moment lijkt er nog geen onmiddellijk uitzicht te zijn op een nieuwe regering en wij willen graag weten of we nu een hele begrotingscyclus doorlopen met de huidige demissionaire regering of dat er binnen afzienbare tijd toch een nieuwe regering kan aantreden”, willen de partijen weten.

Remkes kijkt of er een minderheidscoalitie gevormd kan worden. Daarover spreekt hij met VVD, D66 en CDA. Het afgelopen weekend waren de leiders van deze drie partijen samen met Remkes op het landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Daar kwam het niet tot een doorbraak.

De partijen willen meer weten over de uitkomst van het overleg op de Zwaluwenberg en de verdere planning van Remkes en “zijn verwachtingen rondom het aantreden van een nieuwe regering”. Het is inmiddels al meer dan een half jaar geleden dat er verkiezingen waren voor de Tweede Kamer.