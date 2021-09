Kosten voor koningshuis stijgen; inkomen koning boven 1 miljoen

De geraamde uitgaven voor het koninklijk huis stijgen in 2022 van 45,7 miljoen naar 48,2 miljoen euro, staat in de begroting van het koninklijk huis. De uitkering die de leden van het koninklijk huis ontvangen, bedraagt in totaal 10,5 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan de bijna 8,9 miljoen euro die ervoor was gereserveerd in 2021.

Koning Willem-Alexander ontvangt in totaal ruim 6,1 miljoen euro. Voor het eerst komt zijn inkomen iets boven de 1 miljoen uit. De andere 5,1 miljoen is om zijn personeel te betalen en materiële uitgaven. Koningin Máxima ontvangt 400.000 euro als inkomen en 667.000 voor personele en materiële kosten.

Voor prinses Amalia is 1,65 miljoen euro gereserveerd, waarvan 299.000 euro als inkomen. De beoogde troonopvolgster werd 18 jaar op 7 december 2021. Ze meldde eerder dit jaar dat ze haar inkomen tot aan het eind van haar studie gaat terugstorten.

Prinses Beatrix ontvangt net iets meer dan haar oudste kleindochter: bijna 1,7 miljoen euro, waarvan 560.000 aan inkomen en 1,1 miljoen aan uitgaven voor personeel en materiële zaken.