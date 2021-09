Onduidelijk of Nederlanders met AstraZeneca-prik naar VS kunnen

Het is vooralsnog onduidelijk of Nederlanders en andere EU-burgers die volledig zijn ingeënt met de vaccins van AstraZeneca vanaf november naar de Verenigde Staten mogen reizen. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie wordt nog gewacht op de details van de aankondiging van het Witte Huis dat volledig gevaccineerde inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk weer welkom zijn voor niet-noodzakelijke reizen. AstraZeneca is in de VS niet goedgekeurd maar in de EU en het VK wel.

“Wij menen dat het AstraZeneca-vaccin veilig is”, aldus de woordvoerder. “Dus vanuit ons oogpunt is het logisch dat mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd moeten kunnen reizen, maar dat besluit is aan de Amerikaanse autoriteiten.”

De VS hebben de deur sinds voorjaar 2020 vanwege de pandemie dichtgehouden voor toeristen en andere mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Er golden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor directe familieleden. Maandag maakte Washington bekend de regels te zullen versoepelen voor gevaccineerde Europeanen en Britten. Reizigers moeten zich na aankomst wel laten testen en een mondkapje dragen. Maar welke vaccins worden toegestaan is onduidelijk.