Ouwehand (PvdD): niet te vroeg juichen over klimaatbeloften

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand vindt het nog te vroeg om te juichen over de miljarden die in het klimaatbeleid worden gestopt. “Nog erger dan bedrijven en regeringen die niets doen, zijn bedrijven en regeringen die doen alsóf ze iets doen”, vatte Ouwehand de troonrede samen in de woorden van klimaatactiviste Greta Thunberg.

“We hebben het kabinet al een voorschot horen nemen over het opslaan van CO2 onder de grond”, zei Ouwehand tegenover de camera’s van de NOS. De burger betaalt dan voor grote vervuilers als Tata Steel en Shell, vreest zij. “Het zijn mooie woorden, maar daden moeten we nog zien.”

Als de uitgaven wél goed terecht komen “kunnen we juichen”, aldus de PvdD-leider. Maar ze denkt dat het “een stapje te vroeg is”. Ouwehand vraagt met haar Prinsjesdag-outfit vaak aandacht voor een bepaald thema. ‘Kappen met Kappen’, staat dit jaar op haar hoed, waarmee de politica zich verzet tegen houtkap.