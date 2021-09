Patiëntenclub: vergoed migrainemedicijn aan meer mensen

Meer mensen moeten in aanmerking komen voor een vergoeding van drie nieuwe migrainemedicijnen, CGRP-remmers genoemd. Dat stelt belangenvereniging Hoofdpijnnet in reactie op het vergoedingsadvies van Zorginstituut Nederland. De adviesraad beveelt de overheid aan migrainemedicijnen onder strikte voorwaarden op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

CGRP-remmers zijn baanbrekend, omdat het de eerste preventieve medicijnen zijn die specifiek tegen migraine zijn ontwikkeld. Ze hebben weinig bijwerking, zijn zelf toe te dienen met één injectie per maand en hebben over het algemeen een zeer gunstig effect op de gevolgen van migraine, aldus Hoofdpijnnet. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) staat gebruik ervan toe bij volwassenen die minimaal vier dagen per maand migraine hebben.

In het advies aan het ministerie van VWS komen alleen patiënten met chronische migraine in aanmerking voor vergoeding: mensen die meer dan vijftien hoofdpijndagen waarvan acht migrainedagen per maand hebben, voor meer dan drie maanden achtereen. Dat zijn volgens Hoofdpijnnet zo’n 4150 mensen in Nederland. Ook moeten eerst andere medicijnen en behandelingen zijn geprobeerd, waaronder een behandeling waarbij twee keer 31 injecties in het hoofd worden gegeven in een hoofdpijncentrum. Het is “ronduit onethisch patiënten hiertoe te verplichten”, stelt Hoofdpijnnet.

Wanneer de nieuwe medicatie niet wordt vergoed, kunnen de kosten oplopen tot 6000 euro per jaar. Hoofdpijnnet wil dat de vergoeding de voorschrijvingsvoorwaarden van de EMA aanhoudt. De belangenvereniging voor mensen met chronische hoofdpijn start daarom een petitie met inzet een vergoeding voor iedereen met vier of meer migrainedagen per maand.

In Nederland lijden ruim 2 miljoen mensen aan migraine en voor 100.000 van hen is de ziekte invaliderend, stelt Hoofdpijnnet, wat betekent dat het impact heeft op het dagelijks leven en leidt tot bijvoorbeeld verzuim en sociale beperking. Vrouwen lijden het meest aan migraine.