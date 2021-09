Piets weer: nu nog nazomer, donderdag herfst

Vandaag overdag 18 of 19 graden met bewolking en afwisselend zon. De meeste zon in het zuiden en zuidwesten. In het noorden vanmiddag meest bewolkt weer. De wind meest uit westelijke richtingen en is zwak of matig. In de avond en nacht opnieuw een flinke afkoeling naar 6 tot 11 graden. In de kustgebieden en in het Waddengebied 12 tot 14 graden. Er kan mist en dichte mist ontstaan.

Woensdag zon en nazomertemperaturen van 20 en 21 graden. Donderdag herfstachtig met regen, buien en buitjes. Het zuiden meest of helemaal droog. Een krachtige wind uit westelijke richtingen en windstoten in kracht 7. Vrijdag herstel met droog weer en 20 of 21 graden. Weekend: nazomers met 21 en 22 graden.

Piet Paulusma