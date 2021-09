Ploumen: belangrijke woorden van koning over grote problemen

PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat koning Willem-Alexander “belangrijke woorden over de grote problemen in Nederland” heeft gesproken. Hij benoemde in de troonrede problemen zoals de woningcrisis, de stikstofcrisis, de aardbevingen in Groningen en de toeslagenaffaire.

Op Twitter schrijft Ploumen dat “het demissionaire kabinet Rutte/Hoekstra” mensen “in de kou” laat staan. Ze pleit voor “een eerlijker, duurzamer en socialer Nederland” en zegt dat haar partij met voorstellen komt voor “het bouwen van meer betaalbare woningen, lagere huren, meer koopkracht en de aanpak van klimaatverandering”.