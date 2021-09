Schenkingsplan belangrijker nu spaargeld verdubbeld is

Nederlanders hebben heel veel gespaard tijdens de coronacrisis. We zijn echter niet van plan het allemaal uit te geven. De helft van ons spaargeld blijft naar verwachting precies staan waar het nu staat – op onze spaarrekening. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Echt verstandig is dat echter niet.

Een kleine 410 miljard euro spaargeld

Volgens de cijfers over juli hebben we nu in totaal 409.499 miljard euro aan spaartegoeden bij de bank. Uiteraard is dat niet gelijkmatig verdeeld over alle huishoudens, maar gemiddeld genomen hebben we ons spaargeld verdubbeld. Veertien procent daarvan zijn we van plan uit te geven, twintig procent willen we in ons huis stoppen. Een klein deel willen we beleggen of schenken en de helft willen we op de bankrekening laten staan.

Sparen voor de belastingdienst

Vaak is het idee dat flink wat spaargeld fijn is voor later. En ‘later’ betekent in dit geval eigenlijk altijd ‘voor de kinderen’ – het zijn met name de Nederlanders op leeftijd die een flink deel van het Nederlandse spaargeld bezitten. Maar zonder plan sparen en dan maar hopen dat dat goed uitpakt, is niet bepaald verstandig. Een heel groot aandeel van dat spaargeld is dan al bij de belastingdienst terecht gekomen of er is bijvoorbeeld negatieve rente over betaald.

Goed vermogensbeheer

De bank Van Lanschot, gespecialiseerd in vermogensbeheer en dus ook in schenken, stelt om die reden regelmatig schenkingsplannen op. Vooruitdenken kan heel veel geld schelen. In één keer een enorm bedrag ontvangen kost een kind al snel tien procent van dat bedrag en een kleinkind achttien procent. Een broer of zus betaalt dertig procent belasting.

Tot het moment van de schenking is er bovendien jaarlijks vermogensbelasting vanaf gegaan – en is er ondertussen met een beetje pech ook nog behoorlijk wat negatieve rente over betaald.

Op tijd beginnen

Op tijd beginnen met schenken en dat doordacht aanpakken betekent dat er bijvoorbeeld rekening gehouden kan worden met het bedrag dat jaarlijks belastingvrij geschonken mag worden, het bedrag dat zonder (al teveel) negatieve consequenties als eigen vermogen kan worden aangehouden en al dat soort zaken.

Een ander pluspunt van tijdig en doordacht schenken is dat er eerder geïnvesteerd kan worden in de dingen waar eigenlijk zo snel mogelijk in geïnvesteerd moet worden (als het doel is te zorgen dat het zoveel mogelijk oplevert). Een huis, een opleiding, investeren in een goed idee; het zijn allemaal zaken die meer opleveren als het eerder kan. Bovendien is het ook best aardig om nog te kunnen zien wat voor mooie dingen er met het geld gedaan worden.

Een gezonde buffer

Uiteraard is de ouderwetse zuinigheid niet helemaal verkeerd. Het aanhouden van een gezonde financiële buffer is altijd verstandig. Het Nibud heeft een speciale BufferBerekenaar in het leven geroepen, om zelf online te kunnen berekenen wat die buffer ongeveer moet zijn.

Daarin wordt meegenomen dat de inventaris en auto vervangen moeten kunnen worden, onderhoud aan huis, tuin en auto, en onverwachte rekeningen. Wat daar precies voor geraamd moet worden verschilt behoorlijk per huishouden. Maar een kleine 410 miljard euro zal het niet zijn.