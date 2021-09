SP-leider Marijnissen: kabinet vergeet de mensen

De troonrede is voor SP-leider Lilian Marijnissen teleurstellend. De economie groeit, maar de burger gaat er volgens haar niet op vooruit. “Goed dat de Koning de mensen bedankt die in de coronatijd moesten blijven werken. Na een applaus en een bedankje is het nu tijd voor het minimumloon omhoog. Maar dit demissionaire kabinet is zo druk met zichzelf dat het de samenleving vergeet. Rutte laat mensen keihard vallen”, aldus Marijnissen.

Het demissionaire kabinet maakt er een “puinhoop” van, meent de SP-voorvrouw. Haar partij zal de komende dagen bij het debat over de begroting met voorstellen komen. De SP wil onder andere meer betaalbare woningen en extra geld voor zorgmedewerkers. “Als partijen dit nu nog steeds blokkeren of weigeren uit te voeren, dan spelen ze een politiek spel over de ruggen van mensen die juist nu oplossingen verwachten van de politiek. De SP pleit dan voor nieuwe verkiezingen.”