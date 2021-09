Troonrede: onzekerheid, maar Nederland blijft een goed land

Nederlanders maken zich zorgen om “het land en de wereld om hen heen”, ook omdat “het maatschappelijk debat steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd”, zegt koning Willem-Alexander in de troonrede. De regering, die over de inhoud van de troonrede gaat, tekent daarbij aan “dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven” en bovendien een stevige economie kent.

Volgens de regering zijn er veel onzekerheden, onder meer door het coronadebat, de situatie in Afghanistan, klimaatverandering en “schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel”. Het is zaak aanstaande veranderingen “met open vizier tegemoet te treden”, zegt de koning. “Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan.”