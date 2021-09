Wat te doen met de huidige woningnood?

Er is veel gaande op de woningmarkt. De woningnood neemt toe en de 1 miljard die het demissionaire kabinet vrijmaakt om sneller woningen te kunnen bouwen is onvoldoende, aldus de organisatoren van de onlangs gehouden woonprotesten in Amsterdam en Rotterdam. Langer thuis wonen, in een vakantiehuisje wonen, te klein wonen, eigen woning verbouwen of wachten tot je een ons weegt; voor veel mensen is het momenteel een behoorlijke uitdaging.

Manifest met eisen

Voor veel Nederlanders, en dan met name starters en studenten, is het vrijwel onmogelijk om een woning te vinden, en laat staat een betaalbare woning. Met name in Amsterdam en Rotterdam is de woningnood rampzalig, en als je al een kamer of woning vindt, is deze onbetaalbaar. Het woonbeleid moet volgens de organisatoren van de woonprotesten zorgen voor “voldoende, betaalbare en goede woningen’. Ze hopen dit te bereiken door een manifest met daarin tien eisen. In hun manifest wordt onder meer geeist dat het bestrijden van dakloosheid topprioriteit moet zijn en dat er breed toegankelijke volkshuisvesting komt voor lagere en middeninkomens.

Verbouwen en opknappen

Door de woningnood en de hoge huizenprijzen kiezen veel mensen ervoor om niet te verhuizen naar een groter huis, maar de bestaande woning te verbouwen. Steeds meer woningeigenaren willen hun huis veranderen met een uitbouw of een aanbouw. Dit leidt tot enorme drukte bij architecten en aannemers. Naast verbouwen kiezen veel huiseigenaren ervoor om hun koopwoning op te knappen, en dat kan gelukkig al op een simpele manier. Zeker nu de herfst voor de deur staat, is het leuk om de muren een kleurtje verf te geven, een nieuw meubel aan te schaffen of te kiezen voor nieuwe jaloezieën.

Betaalbare prijzen

Het is uiteraard belangrijk dat er meer huizen gebouwd gaan worden, maar de vraag is of dit het probleem zal oplossen. Waarschijnlijk niet. Er is meer nodig. Het zal nog wel even duren voordat de 300.000 woningen die er momenteel nodig zijn, gebouwd zijn. Er moet ook gekeken worden naar de torenhoge prijzen van woningen en huurhuizen. Waar er gehuurd wordt moet dat tegen betaalbare prijzen gebeuren, ook in de particuliere sector. Dit vraagt om een regulering.

Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag deze week zal de woningnood verder niet ter sprake komen. Er komt extra geld (1 miljoen) die het kabinet wil uittrekken voor de aanpak van de woningbouw, maar verder zullen er geen aangrijpende plannen gepresenteerd worden. Daarbij is het kabinet demissionair dus dan nemen ze geen grote stappen, zoals het opheffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Daarbij zijn dit politiek omstreden maatregelen.

Ten slotte zijn het niet alleen starters en studenten die vrijwel geen woning kunnen vinden. Ook voor statushouders is het vrijwel onmogelijk om een woning te bemachtigen. Dit jaar hebben ruim twee keer zoveel statushouders recht op een sociale huurwoning dan vorig jaar, maar die woningen zijn er niet.