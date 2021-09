Weer iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur weer iets toegenomen. Er liggen dinsdag in totaal 578 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 13 meer dan maandag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag en maandag was ook al sprake van een lichte stijging. Zaterdag lagen er nog 551 covidpatiënten in de ziekenhuizen, het laagste aantal sinds 25 juli.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 378 coronapatiënten, 11 meer dan maandag. Op de ic’s liggen 200 coronapatiënten. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder.