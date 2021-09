Aantal positieve coronatesten daalt verder, 1935 nieuwe gevallen

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 1935 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 441 minder dan vorige week woensdag, een daling van bijna 19 procent. Het zevendaags gemiddelde is met het lagere cijfer erbij ook weer verder gedaald, tot 1839 besmettingen per etmaal.

In Rotterdam kregen 124 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Den Haag volgt met 86 nieuwe gevallen en in Amsterdam werden 76 positieve testresultaten gemeld. Utrecht volgt met 64 gevallen, Tilburg staat met 36 positieve testen op de vijfde plaats van gemeenten met de meeste nieuwe besmettingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde dinsdag in een wekelijkse update dat het aantal coronabesmettingen in de zeven dagen daarvoor met 16,5 procent was gedaald. In alle leeftijdsgroepen zag het instituut een afname. Onder kinderen was in de eerste weken van het schooljaar nog een fikse toename, maar inmiddels daalt het aantal besmettingen daar ook weer. Kinderen van 5 tot en met 14 jaar vormen wel nog steeds de groep met het hoogste aantal besmettingen.

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd. Op dinsdag meldde het RIVM vijf sterfgevallen.